Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка нещодавно стала учасницею грузинських "Танців зі зірками", де танцює з танцюристом зі свого балету. Не забуває Оля і про ТікТок, де поділилась із фанатами новим відео. А цього разу Полякова поділилася доволі дивними кадрами у своєму блозі.

"Коли мені сказали, що ми не переможемо на "Танцях зі зірками" у Грузії", - сказала Оля.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"А нічого, що в Україні люди вмирають, а вам так весело?!", "є проблеми про які не говорять.........", "а лікарі що говорять?", "я зайшла почитати коментарі, тому що знала що буде весело", "У мене таке відчуття, що вона на кого порчу приводить", "Оля, що з вами? Нехай Бог милує", "Викликає вона, а соромно чомусь мені", "коли мені сказали що я не можу просто лежати на дивані і дивитися струм струм днями та ночами".

Нагадаємо, Полякова заінтригувала спільним концертом із грузинським красенем, відео

А ще Politeka повідомляла, що Полякова розповіла, як насправді грузини ставляться до українців

Також Politeka писала, що Нікітюк поділилася кумедним листуванням з Поляковою



