Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда недавно стала участницей грузинских "Танців з зірками", где танцует с танцором со своего балета. Не забывает Оля и о ТикТок, где поделилась с фанатами новым видео. А в этот раз Полякова поделилась довольно странными кадрами в своем блоге.
"Когда мне сказали, что мы не победим на "Танцях з зірками" в Грузии", - сказала Оля.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"А ничего, что в Украине люди умирают, а вам так весело?!", "есть проблемы о которых не говорят.........", "а врачи что говорят?", "я зашла почитать комментарии, потому что знала что будет весело", "У меня такое ощущение, что она на кого порчу приводит", "Оля, что с вами? Пусть Бог милует", "Взывает она, а стыдно почему-то мне", "когда мне сказали что я не могу просто лежать на диване и смотреть ток ток днями и ночами".
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