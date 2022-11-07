Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда недавно стала участницей грузинских "Танців з зірками", где танцует с танцором со своего балета. Не забывает Оля и о ТикТок, где поделилась с фанатами новым видео. А в этот раз Полякова поделилась довольно странными кадрами в своем блоге.

"Когда мне сказали, что мы не победим на "Танцях з зірками" в Грузии", - сказала Оля.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"А ничего, что в Украине люди умирают, а вам так весело?!", "есть проблемы о которых не говорят.........", "а врачи что говорят?", "я зашла почитать комментарии, потому что знала что будет весело", "У меня такое ощущение, что она на кого порчу приводит", "Оля, что с вами? Пусть Бог милует", "Взывает она, а стыдно почему-то мне", "когда мне сказали что я не могу просто лежать на диване и смотреть ток ток днями и ночами".

Напомним, Полякова заинтриговала совместным концертом с грузинским красавцем, видео

А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, как на самом деле грузины относятся к украинцам

Также Politeka писала, что Никитюк поделилась забавной перепиской с Поляковой



