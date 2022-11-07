Як пише Politeka.net , Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика. У пари є єдиний син Михайло, якому нещодавно виповнився рік. А нещодавно Катя вирішила відкрити магазин дитячого одягу та назвала його на честь свого сина. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Репяхова вирішила опублікувати тривожний сторіс у своєму блозі.

"Якщо знаєте приватну дитячу швидку в Одесі, напишіть", - звернулася Катя.

"Дитяча швидка. Одеса", - поставила віконце для повідомлень фанів Катя нижче.

Зірка не розповіла, що сталося і чи все гаразд із сином Михайлом. Після цього Репяхова не публікувала нових постів, хоча зазвичай Катя досить активна у своєму блозі.

До цього Репяхова поділилася милим фото у блозі.

"7 років тому я збираюся на потяг "Київ – Миколаїв", який відвезе мене на концерт улюбленого артиста Віктора Павліка.

Через 7 років до мене біжить маленький Павлик...", - зазначила Репяхова.

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