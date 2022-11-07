Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика. У пары есть единственный сын Михаил, которому недавно исполнился годик. А недавно Катя решила открыть магазин детской одежды и назвала его в честь своего сына. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Репяхова решила опубликовать тревожный сторис в своем блоге.

"Если знаете частную детскую скорую в Одессе, напишите", - обратилась Катя.

"Детская скорая. Одесса", - поставила окошко для сообщений фанов Катя ниже.

Звезда не рассказала, что произошло и все ли впорядке с сыном Михаилом. После этого Репяхова не публиковала новые посты, хотя обычно Катя довольно активна в своем блоге.

До этого Репяхова поделилась милым фото в блоге.

"7 лет назад я собираюсь на поезд "Киев – Николаев", который отвезет меня на концерт любимого артиста Виктора Павлика.

7 лет спустя ко мне бежит маленький Павлик…", - отметила Репяхова.

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