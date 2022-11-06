Как сообщает Politeka.net, блогер Екатерина Репяхова и певец Виктор Павлик заявили о своих отношениях довольно давно, однако пару обсуждают в сети каждый день. У них разница в возрасте почти в тридцать лет, поэтому нередко в Инстаграм им пишут довольно злостные комментарии.

Катерина с мужем на слова хейтеров сразу внимания не обращает, однако иногда даже высмеивает в ответ и резко реагирует на критику. В Инстаграм Репяхова также каждый день хвастается своей жизнью с возлюбленным и их ребенком Мишей.

Недавно она забрала сына и уехала заграницу для очередного отдыха без мужа.

«My son-shine✨ Теперь это видео мое любимое 😇» - пишет Катерина под семейным роликом.

Недавно также стало известно, как семь лет назад Екатерина Репяхова и Виктор Павлик познакомились.

"Сегодня день, который изменил мою жизнь навсегда... Наше фото после концерта, на нем мы еще не знакомы друг с другом. За 3-4 часа после этого мы случайно встретимся в одном отеле, где оба остановились. Но уже тогда я понравилась ВП, я так думаю. Ведь тогда он никого так не обнимал", - поделилась воспоминаниями Екатерина Репяхова.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.