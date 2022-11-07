Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який з 2020 року одружений з нотаріусом Христиною. Але нещодавно з'явилася інформація, що пара вже офіційно розлучилася, а разом не бачили публічно Христину та Вову із серпня місяця. Пара воліє не коментувати цю інформацію. Натомість Крістіна знайшла час, щоб подумати над участю у шоу "Холостяк".

"Хотіли б взяти участь у ролі "Холостячки", наступного сезону? Ви чарівна", - написала фанатка.

"Цікаво виходить, що ви пишете мені про різні шоу, але "Холостячка" та "Холостяк" трошки не мої варіанти, але якби з двох вибирала, то мені більше імпонує "Холостяк". Тільки ось конкурентки мені не до вподоби. Бо я у себе найкраща, а тут стільки дівчат, я не витримала б", - зізналася Христина і поділилася стильним чином у зеленій сукні.

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