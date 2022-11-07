Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который с 2020 года женат на нотариусе Кристине. Но недавно появилась информация, что пара уже официально развелась, а вместе не видели публично Кристину и Вову с августа месяца. Пара предпочитает не комментировать данную информацию. Зато Кристина нашла время, чтобы подумать над участием в шоу "Холостяк".

"Хотели бы принять участие в роли "Холостячки", в следующем сезоне? Вы волшебная", - написала фанатка.

"Интересно выходит, что вы пишете мне про разные шоу, но "Холостячка" и "Холостяк" немножко не мои варианты, но если бы из двух выбирала, то мне больше импонирует "Холостяк". Только вот конкурентки мне не по душе. Ибо я у себя самая лучшая, а тут столько девушек, я бы не выдержала", - призналась Кристина и поделилась стильным образом в зеленом платье.

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