Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька зараз перебуває в США, де вона дає благодійні концерти і розповідає про те, що відбувається в Україні. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явився новий пост, у якому та показала кадри з виступу в Майамі.

Для виступу тренер "Голосу країни-12" обрала кілька нарядів, що запам'ятовуються. Перший - сукня кольору хакі з в'язаними елементами. Другий – сіра куртка з масивними лацканами та чорний топ. Обидва образи Олександра Зарицька доповнила прикрасами та зробила яскравий макіяж з акцентом на очі.

Перед глядачами співачка виконала найпопулярніші пісні гурту "KAZKA".

"Майамі, це було незабутньо. Наступна зупинка - Чикаго 📍 Вже сьогодні ввечері чекаємо на вас. Стартуємо о 7 pm", - зазначила Олександра Зарицька у підписі до кадрів.

Користувачі мережі не втрималися та написали кілька теплих коментарів для артистки: "Саша дякую за концерт у Майамі, ти супер!", "Шикарно", "Вона така неймовірна", "Крута", "Я люблю ваші пісні вони з душею".

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