Стал известен состав жюри Национального отбора на Евровидение 2023 года, финал которого состоится уже 17 февраля.

Так, в результате голосования в тройку судей Нацотбора попали Тарас Тополя – 17,41%, Джамала – 15,71%, Юлия Санина – 15,69%.

Четвертой в голосовании стала Тина Кароль. Она набрала 15,68%.

По общему подсчету певице не хватило всего 51 голосов, чтобы попасть в тройку судей.

Следующим после Кароль стал DZIDZIO – он набрал 12,6%. Солистка группы Go_A Екатерина Павленко набрала 9,19%, а певица и «холостячка» Злата Огневич – 6,09%.

Не станут членами жюри Нацотбора и Валерий Харчишин – 5,78%, а также Константин Томильченко – 1,85%.

"Чтобы лидеры голосования официально стали жюри Нацотбора, необходимо подписать соответствующее соглашение. Так что ждем новостей от суспільного мовлення вместе", - сообщили в Минцифре.

Согласно указанной информации, в опросе приняло участие более полумиллиона украинцев.

Кстати, на результаты голосования уже отреагировала Тина Кароль, отметив, что цифру округлили до 15%.

"Почему 15,68 – это 15, а 15,69 – это 16? Без обид, просто фан", – написала певица на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Андрей Данилко не принимал участия в голосовании, хотя украинские фаны Евровидения рассчитывали на его присутствие.

Также сообщалось, что Джамала показала, как выглядит без косметики.

Кроме того, Politeka.net писала, что Святослав Вакарчук признался, что ненавидит Евровидение.