Так, в результате голосования в тройку судей Нацотбора попали Тарас Тополя – 17,41%, Джамала – 15,71%, Юлия Санина – 15,69%.
Четвертой в голосовании стала Тина Кароль. Она набрала 15,68%.
По общему подсчету певице не хватило всего 51 голосов, чтобы попасть в тройку судей.
Следующим после Кароль стал DZIDZIO – он набрал 12,6%. Солистка группы Go_A Екатерина Павленко набрала 9,19%, а певица и «холостячка» Злата Огневич – 6,09%.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Самолет с десятками пассажиров рухнул в озеро: первые подробности и кадры с места происшествия
Важные изменения вводят в Украине с 14 декабря: в МВД предупредили, что нужно знать
Хорошие новости из Херсонщины и Запорожья, ВСУ уничтожили штаб оккупантов: "В районах населенных пунктов..."
Внезапно оборвалась жизнь известной украинской певицы: "Наталочка, милая, как же так..."
Не станут членами жюри Нацотбора и Валерий Харчишин – 5,78%, а также Константин Томильченко – 1,85%.
"Чтобы лидеры голосования официально стали жюри Нацотбора, необходимо подписать соответствующее соглашение. Так что ждем новостей от суспільного мовлення вместе", - сообщили в Минцифре.
Согласно указанной информации, в опросе приняло участие более полумиллиона украинцев.
Кстати, на результаты голосования уже отреагировала Тина Кароль, отметив, что цифру округлили до 15%.
"Почему 15,68 – это 15, а 15,69 – это 16? Без обид, просто фан", – написала певица на своей странице в Инстаграм.
Напомним, Андрей Данилко не принимал участия в голосовании, хотя украинские фаны Евровидения рассчитывали на его присутствие.
Также сообщалось, что Джамала показала, как выглядит без косметики.
Кроме того, Politeka.net писала, что Святослав Вакарчук признался, что ненавидит Евровидение.