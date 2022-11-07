Как пишет Politeka.net, в Украине завершилось голосование за членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2023". В результате победили в голосовании Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

"Завершилось голосование за членов жюри нацотбора на Евровидение-2023.

Для того чтобы официально стать членами жюри национального отбора, звезды должны подписать соглашение", - написано было в публикации.

Фанаты начали активно обсуждать кандидатуры:

"Всех их люблю, но голосовала за Тину Кароль", "Тарас Тополя! Джамала подтошнила, кривляка", "Я голосовала за Тину, жаль", "За всех рада, кроме Тополи", "В последнее время мне начала нравиться группа "Друга ріка" (Валерий Харчишин). Сама не знаю чего", "Хорошо, что без Тини. Последний отбор показал заангажированность по отношению к своим протеже, ибо тянула Велбоя", "Какое отношение имеет Тарас Тополя к Евровидению?", "Злата лучшая!!!Очень жаль, что ее не будет в составе жюри!".

Напомним, Джамала в золотом венке выступила в Украине, показав чарующую атмосферу

А еще Politeka писала, что Тина Кароль вылетела из жюри Нацотбора Евровидения и тут же отреагировала

Также Politeka сообщала, что Огневич обратилась к украинцам после провала в голосовании за жюри Нацотбора Евровидения



