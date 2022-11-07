Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який одружений з нотаріусом Христиною. А нещодавно з'явилася новина про розлучення пари через два роки шлюбу. Володимир та Христина не коментують цю інформацію, але й не спростовують. Пару востаннє разом бачили ще влітку перед від'їздом Остапчука до дітей до Канади.
Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. Цього разу дружина Остапчука вирішила підловити фанатку, яка переплутала ім'я її чоловіка.
"А що з будинком, який ви зводили з Олександром?", - запитала фанатка.
"Чесно кажучи, у мене таке саме питання до Олександра.
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Олександре, ти хто?
Олександре, у нас є будинок?
Олександре, ти де?", - написала у відповідь Христина.
Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі новин про розлучення заговорила, як не падати духом.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення задумалася про участь у "Холостяку"
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення здивувала виглядом