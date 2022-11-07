Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який став одним із членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2023", прокоментував цю новину. У соціальних мережах артист опублікував пост, у якому подякував шанувальникам за підтримку та зізнався, що дуже цінує довіру людей до нього. Крім того, він показав у Instagram, миле фото своєї доньки.

"Дякую всім хто віддав свій голос! Ціню. Постараюся відповідати очікуванням... P.S. А якщо серйозно, гадаю, ви розумієте, що це була лише репетиція. Готуйте телефони для більш масштабних опитувань, у яких візьмуть участь мільйони", - написав виконавець Тарас Тополя у своєму пості в Instagram.

Також із нагоди радісної події музикант уперше показав доньку Марію. Він сфотографувався із дочкою в автомобілі. Ймовірно, зробив це під час поїздки до США, куди нещодавно літав, щоби зустрітися з сім'єю.

"А ось моє найдорожче у світі журі. Вже давно у правильному кріслі. Безпристрасне, модне та строге. Дякую, кохана, за цю принцесу", – додав Тарас Тополя .

У коментарях під публікацією більшість користувачів мережі написали, що згодні з такими результатами, додавши, що з нетерпінням чекатимуть на Національний відбір.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.



