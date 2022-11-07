Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который стал одним из членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2023", прокомментировал эту новость. В социальных сетях артист опубликовал пост, в котором поблагодарил поклонников за поддержку и признался, что очень ценит доверие людей к нему. Кроме того, он показал в Instagram, милое фото своей дочурки.

"Спасибо всем кто отдал свой голос! Ценю. Постараюсь отвечать ожиданиям... P.S. А если серьезно, думаю, вы понимаете, что это была лишь репетиция. Готовьте телефоны для более масштабных опросов, в которых примут участие уже миллионы", - написал исполнитель Тарас Тополя в своем посте в Instagram.

Также по случаю радостного события музыкант впервые показал дочь Марию. Он сфотографировался с дочерью в автомобиле. Вероятно, сделал это во время поездки в США, куда недавно летал, чтобы встретиться с семьей.

"А вот мое самое дорогое в мире жюри. Уже давно в правильном кресле. Бесстрастное, модное и строгое. Спасибо, любимая, за эту принцессу", – добавил Тарас Тополя.

В комментариях под публикацией большинство пользователей сети написали, что согласны с такими результатами, добавив, что с нетерпением будут ждать Национальный отбор.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.



