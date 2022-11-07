Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который стал одним из членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2023", прокомментировал эту новость. В социальных сетях артист опубликовал пост, в котором поблагодарил поклонников за поддержку и признался, что очень ценит доверие людей к нему. Кроме того, он показал в Instagram, милое фото своей дочурки.
"Спасибо всем кто отдал свой голос! Ценю. Постараюсь отвечать ожиданиям... P.S. А если серьезно, думаю, вы понимаете, что это была лишь репетиция. Готовьте телефоны для более масштабных опросов, в которых примут участие уже миллионы", - написал исполнитель Тарас Тополя в своем посте в Instagram.
Также по случаю радостного события музыкант впервые показал дочь Марию. Он сфотографировался с дочерью в автомобиле. Вероятно, сделал это во время поездки в США, куда недавно летал, чтобы встретиться с семьей.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Масштабная трагедия произошла с украинцами в Польше, спасти ребенка не удалось: появились кадры и подробности
"Ты идешь, а я почему не могу?": трагическая история украинки, которая потеряла любимого на войне
Жена Мирзояна Матвиенко поразила кадрами с дочерью, которую родила в 17 лет: "Особенная девочка"
Важные изменения вводят в Украине с 14 декабря: в МВД предупредили, что нужно знать
"А вот мое самое дорогое в мире жюри. Уже давно в правильном кресле. Бесстрастное, модное и строгое. Спасибо, любимая, за эту принцессу", – добавил Тарас Тополя.
В комментариях под публикацией большинство пользователей сети написали, что согласны с такими результатами, добавив, что с нетерпением будут ждать Национальный отбор.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.