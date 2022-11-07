Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками". Зірка спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього знаменитість вийшла заміж за Володимира Самсоненка, з яким розлучилася за рік. А в 15-му році Санта пов'язала свою долю з бізнесменом Ігорем Кучеренком, від якого народила доньку Софію, і досі пара разом.

Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Добрий день. Як поводитись звичайній дівчині на зустрічі з дуже заможним чоловіком", - запитала фанатка у Санти.

"Як зазвичай. Напускне завжди штучне, що відштовхує. Найкраща "тактика" - бути собою. Справжньою, щирою, розслабленою", - написала Дімопулос у відповідь і поділилася фото з яскравим чином.

Нагадаємо, Дімопулос показала, як виглядав син від Джеджули 9 років тому.

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