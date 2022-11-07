Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками". Звезда сначала была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого знаменитость вышла замуж за Владимира Самсоненко, с которым развелась через год. А в 15-м году Санта связала свою судьбу с бизнесменом Игорем Кучеренко, от которого родила дочь Софию, и по сей день пара вместе.

Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Добрый день. Как вести себя обычной девушке на встрече с очень состоятельным мужчиной", - спросила фанатка у Санты.

"Как обычно. Напускное всегда искусственное, что отталкивает. Лучшая "тактика" - быть собой. Настоящей, искренней, расслабленной", - написала Димопулос в ответ и поделилась фото с ярким образом.

Напомним, Димопулос показала, как выглядел сын от Джеджулы 9 лет назад

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