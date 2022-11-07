Леся Нікітюк звернулася до тих українців, які зіткнулися з поганим настроєм через похмуру погоду, відсутність світла, Інтернету та інших факторів.

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк не дарма здобула собі славу народної ведучої – шанувальники обожнюють її за фірмове почуття гумору, вміння посміятися над собою та постійний позитив. А теледіва, у свою чергу, регулярно радує їх новим захоплюючим контентом у Instagram. Цього разу вона звернулася до українців, які мають поганий настрій, і розсмішила мережу.

Зокрема, Леся Нікітюк звернулася до тих українців, які зіткнулися з поганим настроєм через похмуру погоду, відсутність світла, Інтернету та інших факторів. Вона нагадала, що є як мінімум одна причина радіти кожному новому дню свого життя.

"Бажаю здоров'я! Бажаю міцного! Якщо у вас сьогодні немає настрою, на душі тривога, у серці - рана, світла немає, води немає, Інтернету немає, погода - морок... Не засмучуйтесь - хтось взагалі з російським паспортом народився" – сказала Леся Нікітюк.

Підписники ведучої дякували їй за підняття настрою: "Ти знаєш, як підняти настрій", "Народилася сьогодні, і, Слава Богу, з українським паспортом", "Боже, ви геніальна. Розсмішили. Легше на душі стало".

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

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Як Politeka повідомляла, Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.



