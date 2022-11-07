Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою Михайла Хоми з гурту Дзідзьо. Зірка має сина Нестора від чоловіка, з яким вона вже разом 21 рік. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Оля вирішила поговорити із фанатами.
"Запитуй, що цікавить", - написала Оля.
"Що за вавка на губі", - написав фанат, звертаючись до Олі.
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"У мами вірус герпесу. І у нас усіх живе він. Спить. І якщо у нас якесь захворювання, він прокидається і робить вавку", - сказав Нестор у відео.
А до цього Цибульська привітала українців із Днем захисника України.
"Залиш ua в коментарях, якщо погоджуєшся з Нестором.
З Днем Захисників та Захисниць України!
Кожен із вас – наш ангел-охоронець.
Сильний та красивий.
Любимо, пишаємось і віримо у вас абсолютно!”, - написав Оля.