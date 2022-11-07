Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо. У звезды есть сын Нестор от мужа, с которым она уже вместе 21 год. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Оля решила поговорить с фанатами.
"Спрашивай, что интересует", - написала Оля.
"Что за вавка на губе", - написал фанат, обращаясь к Оле.
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"У мамы вирус герпеса. И у нас всех живет он. Спит. И если у нас какое-либо заболевание, он просыпается и делает вавку", - сказал Нестор в видео.
А до этого Цибульская поздравила украинцев с Днем защитника Украины.
"Оставь ua в комментариях, если соглашаешься с Нестором.
С Днем Защитников и Защитниц Украины!
Каждый из вас – наш ангел-хранитель.
Сильный и красивый.
Любим, гордимся и верим в вас абсолютно!", - написал Оля.