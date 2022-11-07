Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо. У звезды есть сын Нестор от мужа, с которым она уже вместе 21 год. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Оля решила поговорить с фанатами.

"Спрашивай, что интересует", - написала Оля.

"Что за вавка на губе", - написал фанат, обращаясь к Оле.

"У мамы вирус герпеса. И у нас всех живет он. Спит. И если у нас какое-либо заболевание, он просыпается и делает вавку", - сказал Нестор в видео.





А до этого Цибульская поздравила украинцев с Днем защитника Украины.

"Оставь ua в комментариях, если соглашаешься с Нестором.

С Днем Защитников и Защитниц Украины!

Каждый из вас – наш ангел-хранитель.

Сильный и красивый.

Любим, гордимся и верим в вас абсолютно!", - написал Оля.



