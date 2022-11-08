"Майстер Шеф" Євген Клопотенко вразив виглядом у вишиванці та спідниці, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після 24 лютого вирушила до Європи, де популяризує українську кухню. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділився яскравим вбранням у вишиванці та спідниці.

"Офіційно заявляю: піар-директорка схвалила мою цибулю з вишиванкою та спідницею", - написав Клопотенко під фото.

"Ну що, коротше, у мене спідниця. Даш, це нормальна спідниця? Піар-директор схвалила", - сказав Клопотенко.

До цього Євген записав звернення до фанів.

"Я, Євген Клопотенко, обіцяю зберегти те, що своїм життям борються за наші захисники та захисниці. Я обіцяю бути свідомим громадянином своєї держави і тримати її культурну незалежність. Я обіцяю вивчати, створювати та поширювати українську", - написав Євген.

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