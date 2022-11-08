Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после 24 февраля отправился в Европу, где популяризирует украинскую кухню. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделился ярким нарядом в вышиванке и юбке.
"Официально заявляю: пиар-директорка одобрила мой лук с вышиванкой и юбкой", - написал Клопотенко под фото.
"Ну что, короче, у меня юбка. Даш, это нормальная юбка? Пиар-директор одобрила", - сказал Клопотенко.
До этого Евгений записал обращение к фанатам.
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"Я, Евгений Клопотенко, обещаю сохранить то, что своими жизнями борются за наши защитники и защитницы. Я обещаю быть сознательным гражданином своего государства и держать его культурную независимость. Я обещаю изучать, создавать и распространять украинский", - написал Евгений.
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