Влад Яма з "Танців зі зірками" похвалився відпочинком на Мальдівах, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист, який судив проект "Танці зі зірками". А після повномасштабного вторгнення зірка забрав дитину та дружину, вирушивши до США. При цьому зірка розповів, що встиг до оголошення військового стану покинути країну. Ця теза вже встигла поставити під сумнів колега Влада - Євген Кіт.

"Для мене питання, як люди покинули країну? А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку у нас було введено військовий стан. Це не моя справа, я цим займатися не буду, просто питання зависло в повітрі", - Запитав Євген в інтерв'ю.

Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на останніх сторис зірка вирішила згадати, як рік тому відпочивав на Мальдівах.

"Відчуття – космос. Лиш рік тому", – написав Влад у своєму блозі.

Нагадаємо, Влад Яма, який втік з України в США, засумував за батьківщиною

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців зі зірками" приголомшив виглядом з довгим волоссям.

Також Politeka писала, що Євген Кіт з України має талант звернув увагу на дивина з від'їздом Ями з країни .



