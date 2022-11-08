Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор, который судил проект "Танці з зірками". А после полномасштабного вторжения звезда забрал ребенка и жену, отправившись в США. При этом звезда рассказал, что успел до объявления военного положения покинуть страну. Этот тезис уже успел поставить под сомнения коллега Влада - Евгений Кот.

"Для меня вопрос, как люди покинули страну? А как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе", - спросил Евгений в интервью.

Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А на последних сторис звезда решил вспомнить, как год назад отдыхал на Мальдивах.

"Ощущения - космос. Только год назад", - написал Влад в своем блоге.

Напомним, Влад Яма, сбежавший из Украины в США, затосковал по родине

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" огорошил видом с длинными волосами

Также Politeka писала, что Евгений Кот из "Україна має талант" обратил внимание на странность с отъездом Ямы из страны



