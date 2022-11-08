Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. У зірки є дві доньки – 11-річна Аліса та 17-річна Маша. Старша дочка вже цього року вступила на навчання до Лондона, а мама незадовго до цього зізнавалася, що не відкладала гроші на освіту Маші і через війну тепер не може дозволити дорогий ВНЗ. Дочка Олі вже встигла піти стопами зіркової мами і стала співачкою, будучи солісткою молодіжної панк-рок групи. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А на цей раз Маша поділилася смішним відео, де нібито просить гроші у мами.

"Коли дзвониш мамі, а вона каже, що не скине гроші", - написала Маша.

Варто зазначити, що в Оля якось зізнавалася, що Маша не просить у неї грошей, заробляючи вже сама.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вона ж говорила що ти в неї гроші не береш", "Просто зижа на кожен день", "Завжди дивувалася ну вже настільки бути розсіяною або просто не вміти писати".

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