Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть две дочери - 11-летняя Алиса и 17-летняя Маша. Старшая дочь уже в этом году поступила на учебу в Лондон, а мама незадолго до этого признавалась, что не откладывала деньги на образование Маши и из-за войны теперь не может позволить дорогой ВУЗ. Дочь Оли уже успела пойти по стопам звездной мамы и стала певицей, будучи солисткой молодежной панк-рок группы. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша поделилась смешным видео, где якобы просит деньги у мамы.

"Когда звонишь маме, а она говорит, что не сбросит деньги", - написала Маша.

Стоит отметить, что в Оля как-то признавалась, что Маша не просит у нее денег, зарабатывая уже сама.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Она же говорила что ты у нее деньги не берешь", "Просто жиза на каждый день", "Всегда удивлялась ну уж настолько быть рассеянной или просто не уметь писать".

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