Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже пошла по стопам звездной мамы, став солисткой молодежной панк-рок группы. А недавно стало известно, что Маша поступила на учебу в Лондон. При этом Полякова признавалась, что не откладывала деньги на учебу дочери и из-за войны не может дать любое образование. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша решила показать, чем питается, поделившись кадрами в своем блоге. А после этого показала фрукты, говоря, что это питание для ее легких. Таким образом дочь Поляковой призналась, что курит.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мама знает?", "не понравилось пользователю Оля Полякова", "Когда начал понимать", "почему я понимаю о чем это??? лучше я бы так алгебру понимала", "украинский язык, воу и ты вспомнила, что украинка", "Я все Олегу расскажу", "Сначала не поняла, а потом как поняла", "я не настолько тупа чтобы платить деньги за воздух со вкусом".

Напомним, дочь Оли Поляковой начала новую жизнь в Лондоне и поразила кадрами

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