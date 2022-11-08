Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який одружений з красунею Кристиною. Пара вже понад 10 років разом і за цей час обзавелася трьома дітьми. При цьому пара зізнається, що не збирається на цьому зупинятися, а планує щонайменше завести ще одну дочку. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Решетник поділилася фото, де позувала у стильному пальті.

"Що б у житті не відбувалося, пам'ятай, що ти – жінка. Неповторна, прекрасна та незабутня! Повторюй собі щоранку, як мантру)", - написала Христина під фото.

Григорій Решетник одразу ж прийшов під коментарі та поставив смайлики, висловлюючи свою любов до дружини.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Просто вогонь", "Красива леді", "Вогонь".

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