Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который женат на красотке Кристине. Пара уже более 10 лет вместе и за это время обзавелась тремя детьми. При этом пара признается, что не собирается на этом останавливаться, а планирует минимум завести еще одну дочь. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Решетник поделилась фото, где позировала в стильном пальто.
"Что бы в жизни ни происходило, помни, что ты – женщина. Неповторимая, прекрасная и незабываемая! Повторяй себе каждое утро, как мантру)", - написала Кристина под фото.
Григорий Решетник сразу же пришел под комментарии и поставил смайлики, выражая свою любовь к жене.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Просто огонь", "Красивая леди", "Огонь".
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