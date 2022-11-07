Как сообщает Politeka.net, нутрициолог Анастасия Кузьмицкая, которая покинула реалити "Холостяк" во втором выпуске, пожаловалась на условия на проекте и раскритиковала тех, кто работает над проектом. Жена ведущего Григория Решетника Кристина в Instagram-Stories высказалась о скандале на шоу "Холостяк-12".

Анастасия Кузьмицкая также написала, что ее огорчило отношение главного героя реалити Алекса Топольского и ведущего Григория Решетника. А согласно контракту, девушки должны были говорить гадости друг про друга и выяснять отношения на камеру. По словам Анастасии, психолог на шоу якобы входила в доверие и после сливала всю информацию сценаристам и Алексу.

Также недовольства были и со стороны выбывшей во втором эфире Аделины. Танцовщица сообщила о том, что на проекте есть "штрафы за поведение".

После этого с вопросом о шоу пользователь сети обратилась к жене ведущего Григория Решетника. Однако Кристина Решетник отметила, что те девушки, которые первыми вылетают из проекта, обвиняют в этом всех.

"Это традиционная практика, когда девушка покидает проект в первых сериях – виноваты все, кроме нее самой. Думаю, нужно всегда искать причину в себе. Девушки хорошо знают, куда уходят, и что все сокровенное может стать явным. А относительно Гриши и команды – они очень крутые и открытые, всегда болеют за каждую участницу всем сердцем", - высказалась Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

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