В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Кристина Решетник рассказала, сколько сейчас весит, и призналась, что планирует еще похудеть к новому году.

У жены телеведущего попросили совета, как прийти к хорошей фигуре после родов.

"Здесь я вам не открою Америку)) Спорт, постоянные нагрузки и правильное питание. И в моем случае именно после родов быстро пришла в форму, потому что кормила детей. Я мега-активная мама и все просто сгорает – я это чувствую", — объяснила Кристина.

Сейчас избранница Решетника весит 57 кг при росте 169 см.

"Слишком для меня – хочу до конца года сбросить 5 кг", - добавила она.

Также у жены ведущего поинтересовались, нанимало ли звездное семейство няню, чтобы справиться с тремя сыновьями — Иваном, Дмитрием и маленьким Сашей.

"Когда Сашуне был 1 год и я закончила кормить, в нашей семье появилась няня. Невероятная женщина, которая с нашими парнями «на одной волне». Это значительно разгрузило меня! Но участие бабушек/дедушек в жизни сынишек тоже колоссальное" , – признается Кристина Решетник.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.