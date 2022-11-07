Вместе с Дмитрием, Иваном и Сашей, Кристина Решетник прошлась по живописным осенним улочкам Киева.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Они стараются проводить свободное время со своими сыновьями: приобщают их как к спорту, так и к исскуству.

Гордая мама показала на своей странице в Instagram один из счастливых дней в кругу своих малышей.

Вместе с Дмитрием, Иваном и Сашей, Кристина Решетник прошлась по живописным осенним улочкам Киева и посетила детскую площадку, где они вместе забавно покрутили в руках зонтики. Также мальчики поскакали в лужах и просто весело провели вместе день. Мама была одета в осенний лук: теплую куртку и шапку, ее примеру последовали и мальчики.

Пользователи оставили Кристине Решетник много теплых слов в комментариях и отметили, что ее сыночки заметно подросли. Многие также признавались, что тоже любят прогуляться с детьми в дождливую погоду.

"Для счастья так мало нужно, вы супер", "Счастливая мама, счастливые дети!", "Класс, вы суперова, драйв, семья", "Счастливая мама! Удачи детям!", "Правильно. Мы тоже гуляем в любую погоду. Крепкий иммунитет", - писали в комментариях.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.