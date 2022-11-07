Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Они стараются проводить свободное время со своими сыновьями: приобщают их как к спорту, так и к исскуству.
Гордая мама показала на своей странице в Instagram один из счастливых дней в кругу своих малышей.
Вместе с Дмитрием, Иваном и Сашей, Кристина Решетник прошлась по живописным осенним улочкам Киева и посетила детскую площадку, где они вместе забавно покрутили в руках зонтики. Также мальчики поскакали в лужах и просто весело провели вместе день. Мама была одета в осенний лук: теплую куртку и шапку, ее примеру последовали и мальчики.
"Ради таких моментов стоит жить. Под дождем мы сегодня в такой холод гуляли, едва ли не одни", - поделилась жена Григория Решетника в подписи к соответствующим кадрам.
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Пользователи оставили Кристине Решетник много теплых слов в комментариях и отметили, что ее сыночки заметно подросли. Многие также признавались, что тоже любят прогуляться с детьми в дождливую погоду.
"Для счастья так мало нужно, вы супер", "Счастливая мама, счастливые дети!", "Класс, вы суперова, драйв, семья", "Счастливая мама! Удачи детям!", "Правильно. Мы тоже гуляем в любую погоду. Крепкий иммунитет", - писали в комментариях.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.