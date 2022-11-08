В інтерв'ю виданню "Твоє місто" співачка пояснила своє ставлення до українців, які втратили домівки та змушені були втікати за кордон, але й далі залишаються російськомовними.

"Це катастрофа. У їхній свідомості нічого не змінилося, вони просто змінили місце проживання. В мене була ситуація: стою в черзі по овочі, і біля мене жінка починає говорити російською. Я ж не знаю, хто це, не можу ідентифікувати за вимовою, я не відчуваю цього. Для мене російська – це мо*каль, і крапка. Вибачте, але це моє сприйняття мови. І я хочу завалити їй по мордяці. В мене відчуття, що я би її зараз задушила. Потім думаю: «А може, це українка? Просто вона отак говорить». У мене злість, мені бридко чути цю мову на фізичному рівні", — наголосила Оксана Муха.

Тому, за словами артистки, іноземці не можуть зрозуміти ставлення українців до рф та причини цієї війни.

"А в нас, виявляється, все гаразд, не соромно навіть. Мені здається, що цією мовою зараз просто соромно говорити. Питання не в зручності, має бути соромно до червоноти говорити мовою ґвалтівників і вбивць. Це не рідна мова українців, вона нав’язана насильно, смертями. Принизливо було, якщо ти говориш українською, ти – х*хол, ти – із села, ти – ніхто. Треба говорити російською, тоді ти вже хтось. Згадайте своїх дідів, вони ж говорили українською. То чому ж ви говорите російською, невже не соромно?", — заявила співачка.

Вона також наголосила, що людям, яким просто "не зручно" переходити на українську, не варто порівнювати себе з військовими, які розмовляють російською.

"Часто можна чути: «А що ви так за мову заступаєтесь? Ось хлопці на передовій говорять російською». Так ти ж не на передовій! Це соромно, це принизливе виправдання, яке демонструє сутність людини. Ідіть тоді на передову і далі говоріть російською. А тут, у мирному місті, де не тримаєте в руках зброю, ваша зброя – мова. Це питання життя і смерті, а вони цього не можуть зрозуміти, їм незручно, зарази", — додала Оксана Муха.

Нагадаємо, переможниця "Голос країни" Оксана Муха прокоментувала скандал із орденом Віталія Козловського.

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