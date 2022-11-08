В интервью изданию "Твоє місто" певица объяснила свое отношение к украинцам, которые потеряли дома и вынуждены были бежать за границу, но и дальше остаются русскоязычными.

"Это катастрофа. В их сознании ничего не изменилось, они просто изменили место жительства. У меня была ситуация: стою в очереди за овощами, и возле меня женщина начинает говорить по-русски. Я же не знаю, кто это, не могу идентифицировать по произношению, я не чувствую этого. Для меня русский – это мо*каль, и точка. Извините, но это мое восприятие языка. И я хочу завалить ей по мордяке. У меня ощущение, что я бы ее сейчас задушила. Потом думаю: "А может, это украинка? Просто она так говорит". У меня злоба, мне противно слышать этот язык на физическом уровне", — подчеркнула Оксана Муха.

Поэтому, по словам артистки, иностранцы не могут понять отношение украинцев к рф и причины этой войны.

"А у нас, оказывается, все в порядке, не стыдно даже. Мне кажется, что на этом языке сейчас просто стыдно говорить. Вопрос не в удобстве, должно быть стыдно до красноты говорить на языке насильников и убийц. Это не родной язык украинцев, он навязан насильно, смертями. Унизительно было, если ты говоришь по-украински, ты – х*хол, ты – из села, ты – никто. Надо говорить по-русски, тогда ты уже кто-то. Вспомните своих дедов, они же говорили по-украински. Так почему же вы говорите по-русски, неужели не стыдно?", - заявила певица.

Она также подчеркнула, что людям, которым просто "не удобно" переходить на украинский, не стоит сравнивать себя с военными, которые говорят по-русски.

"Часто можно слышать: «А что вы так за язык заступаетесь? Вот ребята на передовой говорят по-русски». Так ты же не на передовой! Это стыдно, это унизительное оправдание, демонстрирующее сущность человека. Идите тогда на передовую и дальше говорите по-русски. А здесь, в мирном городе, где не держите в руках оружие, ваше оружие – язык. Это вопрос жизни и смерти, а они этого не могут понять, им неудобно, заразы", - добавила Оксана Муха.

Напомним, победительница "Голос країни" Оксана Муха прокомментировала скандал с орденом Виталия Козловского.

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