Дружина актора студії "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася та половину життя прожила в рф, порушила важливу тему.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина коміка вирішила поділитися з українцями дев'ятьма способами провести час без світла, але з користю.

"Розкажу вам по секрету. План зараз в українців один! Не будувати жодних планів! 😂 Бо людина планує, а електромережа вирішує. І зникає світло в наших квартирах, як трагічна експедиція Франкліна. Але й щодо цього у нас є свій алгоритм. Отже, по пунктах!" - пише Наталія.

По-перше, можна просто прогулятись.

"Днем, увечері, вночі. Ні, стоп, вночі комендантська. А ось вдень і ввечері ми насамперед беремо хвостатого і мчимо дихати свіжим листопадовим повітрям! Довго мчимо, вдумливо, дев'ять поверхів вниз, а потім вгору, відповідно. Це, правда, вже за дві прогулянки канає, але пес радий безмірно. Так що тепер ви в курсі, хто в нашій сім'ї просто тріумфує при світловому форс-мажорі! 😂", - поділилася дружина Степана Казаніна.

Другий варіант - книги, третій - настільні ігри, четвертий - перегляд фільмів, заздалегідь завантажених на планшет.

"5️⃣ Вечеря на газовому пальнику. Цікавий квест з використанням незрозумілих предметів. Вперше проходиться з особливими ̶м̶а̶т̶ю̶к̶а̶м̶і̶ захопленнями! 6️⃣ Якщо не спрацював пункт 5. Шукаємо найближчий пароль - забувай найближчий ресторанчик і забуваємо попередній пункт, як пароль від соцмереж", — радить дружина зірки "Квартал 95".

Сьомий спосіб — дівчачий: "Секрет мого ідеального манікюру. Оновлюю кожного разу в салончику по сусідству. Дякую, ДТЕК, так часто я себе ніколи не балувала. Тільки не кажіть моєму чоловікові! 😂".

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"8️⃣ Найприємніший. Похід до друзів, у яких є заповітна енергія, що робить світ видимим, інтернет відчутним і головне, вечерю — гарячою! 😂9️⃣ Ой, обдурила! Ось він, найприємніший! Саме через пункт 9 в Україні знову ж таки через 9 місяців очікується підвищена народжуваність. Тож даремно часу не втрачаємо! 😜", — жартує Наталія Казаніна.

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