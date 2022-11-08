"Холостяк" Алекс Топольський розповів, чи має його обраниця працювати, поділившись із українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк" у 12-му сезоні. Сезон тільки стартував, але вже встигло прогриміти кілька скандалів. Спочатку українців приголомшили озвучкою українською мовою, а після цього одна з учасниць, яка залишила шоу, розповіла про погане ставлення до проекту.

Алекс продовжує активно підігрівати інтерес до шоу у своєму блозі Інстаграм. А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами.

"Запитуйте", - написав Топольський, пропонуючи поговорити.

"Чи має працювати жінка?", - Запитали у зірки.

"Не важливо, щоб працювала, важливо, щоб горіла чимось у житті", - сказав Топольський.



"Я не розумію такого, коли людина нічим не зайнята і ні до чого не прагне", - написав Топольський на другому сторісі.

"У неї може бути якесь заняття, яке її надихає, нехай воно і не приносить жодного прибутку", - додав зірка.

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