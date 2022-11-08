Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк" в 12-м сезоне. Сезон только стартовал, но уже успело прогреметь парочка скандалов. Сначала украинцев огорошили озвучкой на украинском языке, а после этого одна из участниц, которая покинула шоу, рассказала о плохом отношении на проекте.
Алекс же продолжает активно подогревать интерес к шоу в своем блоге Инстаграм. А в этот раз звезда решил поболтать с фанатами.
"Спрашивайте", - написал Топольский, предлагая поговорить.
"Должна ли работать женщина?", - спросили у звезды.
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"Не важно, чтобы работала, важно, чтобы горела чем-то в жизни", - сказал Топольский.
"Я не понимаю такого, когда человек ничем не занят и ни к чему не стремится", - написал Топольский на втором сторис.
"У нее может быть какое-то занятие, которое ее вдохновляет, пусть оно и не приносит никакой прибыли", - добавил звезда.
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