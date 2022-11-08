Теперь уже экс-участница шоу «Холостяк» Аделина Дели обнаружила в соцсетях фото, которое было сделано в одном из укрытий после 24 февраля.

На нем можно увидеть большую подушку с фото Дели в купальнике.

Как оказалось, это не просто какой-то сувенир, а подарок, который Аделина Дели сделала Топольскому на первой вечеринке. К слову, подарки от девушек «Холостяку» - это обязательный атрибут первой вечеринке на шоу.

Как выяснилось, Аделина Дели покинула проект во втором выпуске.

"Лучше бы мне вернул назад, потому что случайно его найти на просторах инсты – кринж. Я так понимаю, что она понадобилась, чтобы обогреть убежище. Рада, что однажды она все-таки послужила людям там, но это заслуга не Алекса, а работников, которые передали мой подарок на доброе дело", - сообщила Дели, заметив свой подарок на фото и поняв, что Алекс после съемок проекта, которые были завершены еще до 24 февраля, от него избавился.

Танцовщица также охарактеризовала участие в шоу «Холостяк», как позор, который не стоит ее времени.

Не огорчились уходу Аделины Дели и зрители. Так, в соцсетях они обсуждают, что Аделина заслуженно покинула проект и сомневаются, что она пришла в шоу в поисках настоящей любви.

«Скатертью дорога. Приперлась за пиаром!», «Ей пиар нужен только!», «Домой!», «Правильный выбор!», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее Аделина Дели рассказала о "нервном срыве" из-за наряда, который ей выбрали для знакомства с Топольским.

Также сообщалось, что Топольский выгнал сразу шесть девушек.

Кроме того Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский описал, каким должно быть идеальное свидание.