На нем можно увидеть большую подушку с фото Дели в купальнике.
Как оказалось, это не просто какой-то сувенир, а подарок, который Аделина Дели сделала Топольскому на первой вечеринке. К слову, подарки от девушек «Холостяку» - это обязательный атрибут первой вечеринке на шоу.
Как выяснилось, Аделина Дели покинула проект во втором выпуске.
"Лучше бы мне вернул назад, потому что случайно его найти на просторах инсты – кринж. Я так понимаю, что она понадобилась, чтобы обогреть убежище. Рада, что однажды она все-таки послужила людям там, но это заслуга не Алекса, а работников, которые передали мой подарок на доброе дело", - сообщила Дели, заметив свой подарок на фото и поняв, что Алекс после съемок проекта, которые были завершены еще до 24 февраля, от него избавился.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Звезда "1+1" Падалко рассказала о новом безумном предложении у россиян: "Чтобы не платить..."
«Кругом могилы, как там жить вообще?»: Сеть потрясли новые кадры из оккупированного Луганска
Павел Зибров попал в неприятности за границей, появились подробности и кадры: "Вот такая история..."
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил украинцам печальную новость: "Друзья, в связи с..."
Танцовщица также охарактеризовала участие в шоу «Холостяк», как позор, который не стоит ее времени.
Не огорчились уходу Аделины Дели и зрители. Так, в соцсетях они обсуждают, что Аделина заслуженно покинула проект и сомневаются, что она пришла в шоу в поисках настоящей любви.
«Скатертью дорога. Приперлась за пиаром!», «Ей пиар нужен только!», «Домой!», «Правильный выбор!», - пишут пользователи соцсетей.
Напомним, ранее Аделина Дели рассказала о "нервном срыве" из-за наряда, который ей выбрали для знакомства с Топольским.
Также сообщалось, что Топольский выгнал сразу шесть девушек.
Кроме того Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский описал, каким должно быть идеальное свидание.