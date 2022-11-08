Задроданка Ані Лорак вирушила на відпочинок із дочкою до Іспанії, хваляючись перед фанами новими фото, поки що в Україні війна.

Як пише Politeka.net , Ані Лорак – відома російська співачка з України, яка проміняла кар'єру на батьківщину. Зірка довгий час грала в мовчанку, світячись час від часу на світських заходах, фото з яких проникали у ЗМІ, а нещодавно заявила про повернення. Після цього Лорак випустила нову пісню, а тепер поїхала відпочивати з дочкою Соней до Іспанії, продовжуючи мовчати про війну. Лорак встигла поділитися новим фото в Інстаграм, де позує з дочкою, яка наздогнала її за зростанням.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А че в Іспанії? Чого не в Москві відпочивати???", "Запроданок нам не потрібно", "Ого як донька виросла!", "Ого як донька виросла! прям дівчина", "Дочко типова турка, дай Бог щоб стала красою в маму, але зараз перехідний вік".

Нагадаємо, Лорак втекла після чергового цькування і похвалилася новим будинком закордоном.

А ще Politeka повідомляла, що запроданка Лорак засвітилася в Іспанії та отримала жорстку відповідь українців

Також Politeka писала, що Астаф'єва відкрито висміяла запроданку Лорак і Собчак, що втекла з Росії.



