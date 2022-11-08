Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная российская певица из Украины, которая променяла карьеру на родину. Звезда долгое время играла в молчанку, светясь время от времени на светских мероприятиях, фото из которых просачивались в СМИ, а недавно заявила о возвращении. После этого Лорак выпустила новую песню, а теперь отправилась отдыхать с дочерью Соней в Испанию, продолжая молчать о войне. Лорак успела поделится новым фото в Инстаграм, где позирует с дочерью, которая догнала уже ее по росту.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А че в Испании? Чего не в Москве отдыхать ???", "Запроданок нам не нужно", "Ого как дочурка выросла! прям девушка", "Дочка типичная турчанка , дай Бог чтобы стала красотой в маму , но сейчас переходный возраст"
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А еще Politeka сообщала, что запроданка Лорак засветилась в Испании и получила жесткий ответ украинцев
Также Politeka писала, что Астафьева открыто высмеяла запроданку Лорак и Собчак, бежавшую из рф