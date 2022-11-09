Співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців із зірками", показала дочку, що підросла, від чоловіка-бізнесмена, поділившись з фанатами новими кадрами.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА-Гра, а також перемогла на шоу "Танці з зірками". Санта спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, бізнесменом Володимиром Самсоненком, а також підприємцем Ігорем Кучеренком. Від першого та третього чоловіка Дімопулос встигла народити дітей – сина Даніеля та дочку Софію. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Дімопулос поділилася кадрами із дочкою Софією. Санта вирішила її навчити правильно вимовляти слово паляниця. Малятко далеко не з першого разу, але змогла вимовити.

А на другому сторіс Соня вже стояла біля постаменту.

"Леді у Парижі", - написав фанат.

"Ні. Леді в Монако", - написала у відповідь Санта.

Нагадаємо, дружина бізнесмена Дімопулос розповіла секрет, як завоювати серце заможного чоловіка.

Також Politeka писала, що Дімопулос показала, як виглядав син від Джеджули 9 років тому.

А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос показала, яким красенем росте її син від Джеджули.



