Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА-Гра, а також перемогла на шоу "Танці з зірками". Санта спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, бізнесменом Володимиром Самсоненком, а також підприємцем Ігорем Кучеренком. Від першого та третього чоловіка Дімопулос встигла народити дітей – сина Даніеля та дочку Софію. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Дімопулос поділилася кадрами із дочкою Софією. Санта вирішила її навчити правильно вимовляти слово паляниця. Малятко далеко не з першого разу, але змогла вимовити.
А на другому сторіс Соня вже стояла біля постаменту.
"Леді у Парижі", - написав фанат.
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"Ні. Леді в Монако", - написала у відповідь Санта.
Нагадаємо, дружина бізнесмена Дімопулос розповіла секрет, як завоювати серце заможного чоловіка.
Також Politeka писала, що Дімопулос показала, як виглядав син від Джеджули 9 років тому.
А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос показала, яким красенем росте її син від Джеджули.