Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА-Гра, а также победила на шоу "Танці з зірками". Санта сначала была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, бизнесменом Владимиром Самсоненко, а также предпринимателем Игорем Кучеренко. От первого и третьего мужа Димопулос успела родить детей - сына Даниэля и дочь Софию. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Димопулос поделилась кадрами с дочерью Софией. Санта решила ее научить правильно произносить слово "паляниця". Малышка далеко не с первого раза, но смогла выговорить.
А на втором сторис Соня уже стояла возле постамента.
"Леди в Париже", - написал фанат.
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"Нет. Леди в Монако", - написала в ответ Санта.
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