Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка цього року бере участь у шоу "Танці зі зірками" у Грузії. Зірка у новому ефірі вирішила станцювати "Дикі танці" Руслани, поділившись результатом у своєму Інстаграмі.
"Запальні та дикі танці на грузинських «Танцях із зірками»
Хто не дивився прямий ефір, вгадаєте одразу, який це був стиль танцю?
Рухаємось далі і готуємося до наступного ефіру вже за тиждень!", - написала Оля.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"А я весь час дивилася на довгі красиві ноги", "Оленька! Ви звичайно ж Розумниця! Красуня! Сама! Сама! Але Ви і бальні танці це) Але все одно Ви", "Дуже круто! Грузини, мабуть, у захваті !", "Молодці. Пишаюся вами, що у нас найкращі танцюристи та співаки. Слава Україні", “Грузини, мабуть, у захваті”.
Нагадаємо, Полякова приголомшила поведінкою, українці здивовані
Також Politeka повідомляла, що Полякова зізналася, що прийшла на грузинські "Танці із зірками" із важливою місією
А ще Politeka писала, що Полякова зібралася на грузинські "Танці зі зірками"