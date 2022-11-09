Співачка Оля Полякова показала, як станцювала "дикі танці" Руслани на грузинських "Танцях зі зірками", поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка цього року бере участь у шоу "Танці зі зірками" у Грузії. Зірка у новому ефірі вирішила станцювати "Дикі танці" Руслани, поділившись результатом у своєму Інстаграмі.

"Запальні та дикі танці на грузинських «Танцях із зірками»

Хто не дивився прямий ефір, вгадаєте одразу, який це був стиль танцю?

Рухаємось далі і готуємося до наступного ефіру вже за тиждень!", - написала Оля.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А я весь час дивилася на довгі красиві ноги", "Оленька! Ви звичайно ж Розумниця! Красуня! Сама! Сама! Але Ви і бальні танці це) Але все одно Ви", "Дуже круто! Грузини, мабуть, у захваті !", "Молодці. Пишаюся вами, що у нас найкращі танцюристи та співаки. Слава Україні", “Грузини, мабуть, у захваті”.

Нагадаємо, Полякова приголомшила поведінкою, українці здивовані

Також Politeka повідомляла, що Полякова зізналася, що прийшла на грузинські "Танці із зірками" із важливою місією

А ще Politeka писала, що Полякова зібралася на грузинські "Танці зі зірками"



