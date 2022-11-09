Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая в этом году участвует в шоу "Танці з зірками" в Грузии. Звезда в новом эфире решила станцевать "Дикие танцы" Русланы, поделившись результатом в своем Инстаграм.
"Зажигательные и дикие танцы на грузинских «Танцах со звездами»
Кто не смотрел прямой эфир, угадаете сразу, какой это был стиль танца?
Двигаемся дальше и готовимся к следующему эфиру уже через неделю!", - написала Оля.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Девочка в Одесской области получила огнестрельное ранение: сосед рассказал, почему выстрелил
56-летняя Сумская после Испании в канареечном костюме и кепке похвасталась планами: "Еду…"
"Как отрезало": Андрей Данилко честно ответил, почему его вещи теперь только черного цвета
Жена Остапчука после новости о разводе заговорила о недостроенном особняке: "Честно говоря..."
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А я все время смотрела на длинные красивые ноги", "Оленька! Вы конечно же Умница! Красавица! Самая! Самая! Но Вы и бальные танцы это) Но всё равно Вы", "Очень круто! Грузины, должно быть, в восторге!", "Молодцы. Горжусь вами, что у нас лучшие танцоры и певцы. Слава Украине", “Грузины, наверное, в восторге”.
Напомним, Полякова огорошила поведением, украинцы в недоумении
Также Politeka сообщала, что Полякова призналась, что пришла на грузинские "Танцы со звездами" с важной миссией
А еще Politeka писала, что Полякова собралась на грузинские "Танці з зірками"