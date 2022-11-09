Певица Оля Полякова показала, как станцевала "дикие танцы" Русланы на грузинских "Танцях з зірками", поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая в этом году участвует в шоу "Танці з зірками" в Грузии. Звезда в новом эфире решила станцевать "Дикие танцы" Русланы, поделившись результатом в своем Инстаграм.

"Зажигательные и дикие танцы на грузинских «Танцах со звездами»

Кто не смотрел прямой эфир, угадаете сразу, какой это был стиль танца?

Двигаемся дальше и готовимся к следующему эфиру уже через неделю!", - написала Оля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А я все время смотрела на длинные красивые ноги", "Оленька! Вы конечно же Умница! Красавица! Самая! Самая! Но Вы и бальные танцы это) Но всё равно Вы", "Очень круто! Грузины, должно быть, в восторге!", "Молодцы. Горжусь вами, что у нас лучшие танцоры и певцы. Слава Украине", “Грузины, наверное, в восторге”.

Напомним, Полякова огорошила поведением, украинцы в недоумении

Также Politeka сообщала, что Полякова призналась, что пришла на грузинские "Танцы со звездами" с важной миссией

А еще Politeka писала, что Полякова собралась на грузинские "Танці з зірками"



