Дочка Олі Полякової Маша вийшла на зв'язок і показала, що з нею сталося у Лондоні.

Як пише Politeka.net , Маша Полякова - старша дочка співачки Олі Полякової, яка має також молодшу доньку Алісу. Маша вже 17 і вона встигла піти стопами мами, ставши вокалісткою молодіжної панк-рок групи. А цього року дочка Полякової вступила на навчання до Лондона, куди нещодавно перебралася. Не забуває Маша про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу дочка зірки поскаржилася на погану воду у Лондоні, через що в неї почалися проблеми зі шкірою обличчя.

"Знаєте, у мене є така ось проблема, бачите моє обличчя. Я не знаю, що з ним сталося тут у Лондоні. Я використала весь свій догляд, який у мене був, він у мене був майже ідеальний, там може ну десь вискочив один прищ. Але тут дуже тверда така вода і моє обличчя, як ви бачите, померло. Я зараз закупилася на величезну суму косметики. .

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