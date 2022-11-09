Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - старшая дочь певицы Оли Поляковой, у которой есть также младшая дочь Алиса. Маша уже 17 и она успела пойти по стопам мамы, став вокалисткой молодежной панк-рок группы. А в этом году дочь Поляковой поступила на учебу в Лондон, куда недавно перебралась. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз дочь звезды пожаловалась на плохую в воду в Лондоне, из-за чего у нее начались проблемы с кожей лица.

"Знаете, у меня есть такая вот проблема, видите мое лицо. Я не знаю, что с ним произошло тут в Лондоне. Я использовала весь свой уход, который у меня был, оно у меня было почти идеальное, там может ну где-то выскочил один прыщ. Но тут очень жесткая такая вода и мое лицо, как вы видите, умерло. Я сейчас закупилась на огромную сумму косметики. Если она мне не поможет, я просто сбреюсь, просто уеду отсюда", - сказала Маша, делясь своей проблемой.

Напомним, дочь Поляковой показала, как просит у звездной мамы деньги

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