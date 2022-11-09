Танцівниця Ілона Гвоздєва з "Танців з зірками" показала своє кохання, яке повернула додому через два роки.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва – відома українська танцівниця, яка перемогла на українських "Танцях зі зірками". Зірка також була гостьовою суддею на проекті, де встигла влаштувати суперечку з Катею Кухар. А після цього Гвоздєва вирушила працювати хореографом-постановником на грузинські "Танці зі зірками". А після повномасштабного вторгнення Ілона вирушила до Італії з дітьми, але вже повернулася до чоловіка назад до України. Зірка в інтерв'ю зізнавалася, що чоловік у неї дуже ревнивий.

Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ілона поділилася кадрами, де була разом із своєю кішкою.

"Майже два роки була у батьків, а всі свої улюблені укриття пам'ятає. Тепер треба викуповувати, зводити до ветеринара, бо нещодавно потрапила до лап до звіра, який сильно травмував", - написала зірка, пестячи свою улюбленицю, яка терлася об неї.

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