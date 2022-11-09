Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на украинских "Танцях з зірками". Звезда также была гостевой судьей на проекте, где успела устроить перепалку с Катей Кухар. А после этого Гвоздева отправилась работать хореографом-постановщиком на грузинские "Танці з зірками". А после полномасштабного вторжения Илона отправилась в Италию с детьми, но уже вернулась к мужу обратно в Украину. Звезда в интервью признавалась, что муж у нее очень ревнивый.

Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Илона поделилась кадрами, где была вместе со своей кошкой.

"Почти два года была у родителей, а все свои любимые укрытия помнит. Теперь нужно выкупать, сводить к ветеринару, ибо недавно попала в лапы к зверю, который сильно травмировал", - написала звезда, лаская свою любимицу, которая терлась об нее.

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