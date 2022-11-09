Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка. Зірка також брала участь у шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, де їй вдалося перемогти, але пара швидко розійшлася. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фото, де позувала разом із вирізом.

"Де брати натхнення і взагалі сили жити, коли задається, що гірше нікуди?"

Ми навчилися жити у Хард режимі 24/7. Реально, іноді здається, що ще трохи і остаточно збожеволіємо. Однак вирішила поділитись своїм особистим рейтингом справ, який допомагає мені. Сподіваюся, вам також буде корисно. По суті, і конструктивно", - написала Ульянова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вау красуня така", "Мудрість і краса, шикарне поєднання", "Ну як завжди", "Даша надихає нас, молодець, дуже потрібні настанови зараз", "Ви як завжди, така неймовірна красуня".

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова вразила виглядом у міні-сукні .

Також Politeka повідомляла, що Ульянова зізналася, чи допоміг їй "Холостяк" стати відомою.

А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова показала свій метод боротьби з випаданням волосся



