Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка. Звезда также участвовала в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где ей удалось победить, но пара быстро разошлась. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала в наряде с вырезом.
"Где брать вдохновение и вообще силы жить, когда задается, что хуже некуда?
Мы научились жить в Хард режиме 24/7. Реально, иногда кажется, что еще немного и окончательно сойдем с ума. Однако решила поделиться своим личным рейтингом дел, который помогает мне. Надеюсь, вам тоже будет полезно. По сути и конструктивно", - написала Ульянова.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вау красотка такая", "Мудрость и красота, шикарное сочетание", "Ну как всегда", "Даша вдохновляет нас, молодец, очень нужные наставления сейчас", "Вы как всегда, такая невероятная красавица".
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