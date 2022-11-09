Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який одружився з нотаріусом Христиною. А нещодавно з'явилася інформація, що пара розлучилася, але офіційного підтвердження ще не було. А тепер Крістіна у своєму Інстаграмі розповіла, що знову хоче виїхати з України.

"Думки. Сиджу, складаю речі. Попереду в мене дорога і поїздка. Їду до Відня, але трішки по-іншому, ніж завжди, все потім розповім... Але хочу сказати, що на душі такі коти шкребуть... Бо кожен раз покидати рідні стіни, рідну країну (навіть тимчасово) стає дуже складно... Будинок, є будинок... І я так люблю Київ, хоча він мені дуже сумний і зовсім не такий за вібраціями, як завжди. тільки вдома і тільки зі своїми людьми... Все інше, те тимчасове та необхідне...", - написала Христина, анонсуючи свій повіт.

"Ну подивимося? Як воно буде мені в новому тимчасовому моєму будиночку. Коротше, це була хвилинка ниття від Христини, я теж людина, але я ж довго не вмію. Тому чекайте на мотивуючий і веселий контент", - додала зірка.

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