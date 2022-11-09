Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который женился на нотариусе Кристине. А недавно появилась информация, что пара развелась, но официального подтверждения еще не было. А теперь Кристина в своем Инстаграм рассказала, что снова хочет уехать из Украины.
"Мысли. Сижу, складываю вещи.. Впереди у меня дорога и поездка. Еду в Вену, но немножко по-другому, чем всегда, все потом расскажу... Но хочу сказать, что на душе такие коты шкребут... Ибо каждый раз покидать родные стены, родную страну (даже временно) стает очень сложно. Дом, есть дом... И я так люблю Киев, хотя он мне очень грустный и совсем не такой по вибрациям, как всегда. Но быть я хочу только здесь, только дома и только со своими людьми... Все другое, то временное и необходимое...", - написала Кристина, анонсируя свой уезд.
"Ну посмотрим? Как оно будет мне в новом временном моем домике. Короче, это была минутка нытья от Кристины, я тоже человек, но я же долго не умею. Поэтому ждите мотивирующий и веселый контент", - добавила звезда.
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